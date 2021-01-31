Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину"
Як передає Цензор.НЕТ, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю журналу НВ прокоментував скандал навколо свого заступника Олега Татарова.
Коментуючи репутаційні ризики для Банкової через роботу в команді ОП Татарова, який є фігурантом розслідування про аферу з квартирами для Нацгвардії, Єрмак заявив, що йдеться про події минулого.
"Звинувачення, що пролунали, мають 4-річну давнину і не мають жодного зв’язку з тією діяльністю пана Татарова, яку він здійснював в ОП", - пояснив глава Офісу президента.
Він також назвав "некоректним" порівняння Татарова з Азаровим, якого, як зазначила журналістка, у такому випадку теж можна було б запросити на роботу до ОП.
Єрмак також зазначив, що при жодному президенті України раніше був би "немислимим" резонанс, якого набула справа Татарова, як і той факт, що "фігурантом може бути навіть співробітник Офісу президента".
На думку глави ОП, це світчить "про стовідсоткову відкритість та нульову толерантність до корупції".
"Нині немає жодних перешкод. Слідство триває, але поки з того, що я бачу, з того, що я знаю, є якась інформація, але немає судового рішення. Ми, як ніхто інший, зацікавлені, щоб істина була встановлена, і ця справа опинилася у суді, - додав Єрмак. - З іншого боку, погодьтеся: ми живемо в такому інформаційному полі, де звинуватити і створити поганий імідж можна будь-якій людині".
Він також відхрестився від звинувачень у тому, що Офіс президента міг комунікувати щодо цього питання з генпрокурором Іриною Венедіктовою, яка в останній момент замінила прокурорів у його справі.