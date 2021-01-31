Санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" є варварським грабежем і унеможливлюють примирення, - заява Skyrizon
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в офіційній заяві Skyrizon, яку опубліковано в китайських медіа і на сайті позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". "Після набуття чинності санкцій компанія Skyrizon як акціонер компанії "Мотор Січ" буде незаконно позбавлена своїх законних прав та змушена розірвати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією "Мотор Січ", що призведе до величезних непоправних збитків. З боку України такі дії - це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі", - заявили в Skyrizon. І додають, що в указі Зеленського відсутні конкретні причини запровадження цих санкцій, тому "є підстави вважати, що це навмисні дії України з метою перешкодити компанії Skyrizon інвестувати в українську компанію "Мотор Січ" і недопустити реалізацію проєкту міжнародної співпраці". А також є підстави вважати, що "такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США від 14 січня 2021 року про включення компанії Skyrizon до переліку військових кінцевих користувачів (MEU)".
У документі описано повну хронологію спроб врегулювання ситуації. У Skyrizon пишуть, що з липня 2017 року компанія вела переговори з Україною в надії мирно вирішити інвестиційний спір. Починаючи з серпня 2020 року, Skyrizon була змушена вжити низку юридичних дій "в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від вирішення питань і навіть зловмисного наклепу з боку України". 9 грудня 2020 року після того, "як численні добросовісні переговори зазнали невдачі", Skyrizon розпочала міжнародний інвестиційний арбітраж. 13 січня 2021 року на підставі розслідування ДБР і його висновків про неправомірні дії СБУ Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про визнання Skyrizon і китайських інвесторів компанії "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ.
"Щоб уникнути подальшого погіршення умов ведення бізнесу компанії "Мотор Січ", акціонери ПАТ "Мотор Січ", які володіють понад 80% акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року. Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії Skyrizon, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію Skyrizon її законних прав. Україна відмовилася від результатів попередніх переговорів і повністю унеможливила примирення між двома сторонами", - сказано в заяві китайського акціонера ПАТ "Мотор Січ".
У Skyrizon обурені заявою голови українського МЗС Дмитра Кулеби. "Така брехня та іронія не можуть не викликати обурення у всьому світі, - заявили в Skyrizon. - Санкції проти компанії - це помилкові і дурні дії, які можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів з усього світу, остаточно загнати в безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити і без того хитку економіку України, зробити ще нещаснішим життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями і занепадом добробуту... Коли відбуваються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покривають злочинці в, все це призводить до зневаги з боку всієї світової громадськості".
У підсумковій частині заяви сказано, що Skyrizon рішуче виступає проти злочинних дій України, підміни концепцій національної безпеки, змішування правди з брехнею, політизації нормальної економічної і торгової діяльності, зловживань державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства. "Компанія Skyrizon завжди дотримується закону і діє відповідно до нього. Компанія завжди сподівається на мирне вирішення конфліктів, але ніколи не стане боятися насильства; ми використовуватимемо всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", - підсумовується в документі.