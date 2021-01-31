Помер батько Василя Сліпака: "Виховав двох чудових синів і найбільше любив Україну"

У неділю, 31 січня, помер батько Героя України і всесвітньо відомого українського оперного співака Василя Сліпака - Ярослав Сліпак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив Володимир Омелян.

"Тепер вони разом.

Сьогодні вночі помер батько Василя Сліпака - Ярослав Сліпак.

Йому було 80 років.

Він був дуже порядною і чуйною людиною.

Все життя важко працював, виховав двох чудових синів і найбільше любив Україну.

Вічна пам'ять".

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