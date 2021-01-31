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Помер батько Василя Сліпака: "Виховав двох чудових синів і найбільше любив Україну"

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У неділю, 31 січня, помер батько Героя України і всесвітньо відомого українського оперного співака Василя Сліпака - Ярослав Сліпак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив Володимир Омелян.

"Тепер вони разом.
Сьогодні вночі помер батько Василя Сліпака - Ярослав Сліпак.
Йому було 80 років.
Він був дуже порядною і чуйною людиною.
Все життя важко працював, виховав двох чудових синів і найбільше любив Україну.
Вічна пам'ять".

Помер батько Василя Сліпака: Виховав двох чудових синів і найбільше любив Україну 01

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