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Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО

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Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО
На сьогоднішніх протестах у РФ на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали понад 2 тисячі осіб. Водночас, за офіційними даними силовиків, на вулиці загалом вийшли близько 2 тисяч росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-Инфо.

Станом на 15:10 за київським часом у Росії затримали 2 737 осіб. У Москві 496 затриманих, у Санкт-Петербурзі - 211, далі - Красноярськ, Владивосток і Новосибірськ.

Водночас незалежні ЗМІ поширюють відео масових затримань, зокрема в Москві. Наприклад, біля СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального, затримували всіх підряд. Також до одного з протестувальників застосували електрошокер, він знепритомнів і його забрали в автозак.

Постраждалий у Москві

Затримання біля метро "Комсомольська"

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Жги, Боженька, жги. За "Крым наш" нужно платить.
  • Светлана Науменко
    Украина, Майдан, Михайловский Золотоверхий храм открыл двери и спасал протестующих
    Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він втратив свідомість. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 2000
  • віктор федорович 31ee1569
    А де ж смішні мініатюри 95 кварталу, про те, як один масквічь був приємно електрошокований, а інший від сміху розбив собі голову?
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