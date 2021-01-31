Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО
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На сьогоднішніх протестах у РФ на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали понад 2 тисячі осіб. Водночас, за офіційними даними силовиків, на вулиці загалом вийшли близько 2 тисяч росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-Инфо.
Станом на 15:10 за київським часом у Росії затримали 2 737 осіб. У Москві 496 затриманих, у Санкт-Петербурзі - 211, далі - Красноярськ, Владивосток і Новосибірськ.
Водночас незалежні ЗМІ поширюють відео масових затримань, зокрема в Москві. Наприклад, біля СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального, затримували всіх підряд. Також до одного з протестувальників застосували електрошокер, він знепритомнів і його забрали в автозак.
Постраждалий у Москві
Затримання біля метро "Комсомольська"