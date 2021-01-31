Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN

Колишній президент США Дональд Трамп залишився без провідних адвокатів за десять днів до старту процесу про імпічмент. Він не згоден зі стратегією захисту, яку запропонували юристи.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що серед адвокатів, які пішли від Трампа, - головні захисники Бутч Бауерс і Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їхні помічники з цього штату Джонні Гассер і Грег Харріс теж покинули команду Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Ховард.

За даними CNN, це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту. Трамп наполягає на тому, щоб адвокати йшли за лінією фальсифікацій на виборах президента. Однак юристи вважали за краще відштовхуватися від того, що цей імпічмент оголошується вже після завершення президентського терміну. Трамп не погодився з цими аргументами.

Зазначимо, Бутч Бауерс працював в американському Мінюсті при президенті Джорджі Буші, а Дебора Барбері була федеральним прокурором. Джош Ховард брав участь у розслідуванні скандалів, пов'язаних з президентом Біллом Клінтоном і Монікою Левінські.

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