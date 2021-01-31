Гаубиці 2С1 "Гвоздика", міномети і танки Т-72 терористів зафіксовано на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 січня 2021 року.

Заяву української сторони СЦКК публікує штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував 3 одиниці 122-мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 одиниць 120-мм мінометів та 14 одиниць танків Т-72. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.

Разом з тим, на вищезазначеному полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.

Чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей", - випливає з заяви СЦКК.

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