Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Вясна"

Сьогодні, 31 січня, в центрі Мінська була затримана швейцарська журналістка Люція Чиркі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський правозахисний центр "Вясна".

"У Мінську затримано швейцарську журналістку Люцію Чиркі. Її місце перебування невідоме. Люція встигла повідомити, що її затримали в центрі міста", - уточнили в центрі.

За інформацією на 15.30, правозахисникам відомо про шістьох затриманих.

Читачі Белсат повідомляють, що на проспекті Незалежності відбуваються точкові затримання людей в медичних масках, а біля станції метро "Жовтнева" біля кафе "Daily Dose забирають людей нібито "для підтвердження особи".

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.

Останнім часом акції змінили формат і відбуваються не в центрі, а в різних районах Мінська.

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