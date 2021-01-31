Новини • Агресія Росії проти України

Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС

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Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС
Від початку поточної доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов'ї, поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

"Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "КРИЛО", але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Якась фігня. Зеленський же чітко сказав що побачив в очах свого російського колеги бажання миру.
  • Uzer Uzer
    От никак Зеленский не уймется, наверное нравится " торговать на крови".
  • Вася Шевченко f77d76ba
    аа...т.е им понадобился БПЛА для корректировки? ну так это ж получается - неприцельный тогда... не считается !!!
    (простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
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