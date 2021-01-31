Житло стане доступним для українців, - Шмигаль про постанову Кабміну щодо іпотеки під 7% річних

Завдяки ухваленій Кабміном постанові про здешевлення іпотечного кредитування житло стане доступнішим для українців.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Житло стане для українців доступнішим. На виконання завдання Президента України Уряд цього тижня затвердив механізм, який знижує відсоткову ставку іпотеки до 7%.Програма запрацює в межах "5-7-9". Максимальний термін іпотечного кредитування становитиме 20 років, а мінімальний перший внесок — 15% від вартості житла", - нагадав прем'єр.

Серед важливих економічних рішень, які були прийняті на поточному тижні, прем'єр також зазначив монетизовані компенсації для людей, у яких встановлено електроопалення та щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.

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Як повідомлялося, 27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання Президента, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.