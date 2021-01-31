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"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано. ВIДЕО

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Сьогодні, 31 січня в багатьох містах РФ відбулися акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані на ОВД-инфо, станом на 18.45, затримано 4445 протестувальників.

Як зазначає видання "Настоящее время", люди вийшли на протести проти арешту політичних в'язнів, включаючи Олексія Навального, а також проти дій Кремля і силовиків. Вони скандували "Геть царя" і "Путін - злодій" У багатьох містах силовики розганяли і затримували протестувальників.

У московському штабі Навального зазначили, що сьогоднішня акція закінчена.

"Наступна зупинка - Симоновський суд. 2 лютого ми зобов'язані прийти до Симоновському суду, щоб підтримати Олексія. Цього року відбудеться засідання, на якому розглянуть питання про заміну умовного терміну Навального на реальний", - зазначають в штабі Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти. ФОТО

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    В Раше все движется в правильном направлении -- в задницу. Чем больше в Раше бардака -- тем лучше. Запасаемся поп-корном.
  • Van-Basten Van-Basten
    "Долой царя!" и "Путин - вор!", - в российских городах прошли акции в поддержку Навального. Почти 4,5 тыс. протестующих задержаны - Цензор.НЕТ 5689
  • sunuyiwipmailtempinfo
    *****-2
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