Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів

У судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах 1 лютого в 10:00 за місцевим часом відбудеться перше в цьому році судове засідання у справі збитого 17 липня 2014-го літака рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

На цих слуханнях, зокрема, повинні розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій і подібне.

Через коронавірус всі мають дотримуватися дистанції 1,5 метра, а також носити маску. Зняти її можна після того, як буде зайнято своє місце в залі D, де передбачено безпечну відстань між допущеними на процес.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.