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Двоє кочегарів на смерть отруїлися чадним газом у шкільній котельні на Одещині

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Двоє кочегарів на смерть отруїлися чадним газом у шкільній котельні на Одещині
У Білгород-Дністровському районі на Одещині в шкільній котельні знайшли двох мертвих кочегарів. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у місцевому відділі поліції, тіла виявлені в школі села Красна Коса напередодні, 30 січня, передає Цензор.НЕТ.

"У приміщенні котельні виявлено місцевих жителів 1964 та 1977 років народження. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом", - йдеться в повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини НП з'ясовуються.

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Топ коментарі

  • Иван Стариков
    боюсь, что без водочки тут не обошлось
  • Андрюша Украинец
    Беда.
  • napalm
    Скільки людей в Україні гине через пожежі ц власних оселях? Думаю що цифри страшні. В Канаді ні один інспектор не прийме будинку якщо в ньому не будуть встановлені детектори диму і чадного газу. Вони дешеві і коштують по декілька десятків доларів. В кожній квартирі і багатоповерхових будинках теж встановлені детектори диму. В Україні переважна більшість людей буде їсти хліб і воду щоб дитині купити I-Phone, а детекторв не купить! Ті детектори мають такий звук, що мертвого розбудять. Зайшоі на сайт магазину і прочитав, що детектор який визначає наявність: чадного газу, пропану, природнього газу коштує 50 доларів, а простенький який визначає наявність чадного газу, всього 20 доларів. Не думаю що якщо когось спитати (в кого пічне опалення) чи його життя коштує менше як 20 доларів, то він скаже "так", але детекторв не купить тому що думає, що йому цього не потрібно. Ось так і живем.
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