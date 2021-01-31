Двоє кочегарів на смерть отруїлися чадним газом у шкільній котельні на Одещині

У Білгород-Дністровському районі на Одещині в шкільній котельні знайшли двох мертвих кочегарів. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом.