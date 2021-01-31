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Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху

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Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху
У Москві відбулася зустріч віцепрем'єрів Вірменії Мгер Григоряна, Росії Олексія Оверчука і Азербайджану Шахіна Мустафаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, учасники тристоронньої робочої групи прийняли рішення створити експертні підгрупи з питань залізничних, автомобільних і комбінованих перевезень та безпеки транспорту, в тому числі з питань безпеки, кордонів, митниці, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного та інших видів контролю.

Формування підгруп планується завершити до 2 лютого, а їх перші засідання планується провести до 5 лютого.

Також було вирішено провести чергове засідання тристоронньої робочої групи в Москві. Дата буде узгоджена співголовами в робочому порядку.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

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Топ коментарі

  • RobRau
    пока паРаша там арбитр - не будет мира
  • Alexey Poltorak
    Братья-айзера, вы ударились головой? Какие экспертные группы?! С кем?!! С орками?!!!
  • Яр Холодний
    На твоєму прапорі, дійсно, присутні три кольори - білий, синій і червоний... Тільки в іншому форматі... І принцип у "твоєї" країни "трішки інший" - "Сами не живём, и другим не дадим!...".
    Пізно ви, батраки лахтинські, на українську мову перейшли - ми ваші "виверти" вже навчилися вираховувать... І Гугл-перекладач не допомагає - помилки все одно є... Так що не вдасться тобі "клина вбить", між Україною і Азербайджаном...
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