Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху

У Москві відбулася зустріч віцепрем'єрів Вірменії Мгер Григоряна, Росії Олексія Оверчука і Азербайджану Шахіна Мустафаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, учасники тристоронньої робочої групи прийняли рішення створити експертні підгрупи з питань залізничних, автомобільних і комбінованих перевезень та безпеки транспорту, в тому числі з питань безпеки, кордонів, митниці, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного та інших видів контролю.

Формування підгруп планується завершити до 2 лютого, а їх перші засідання планується провести до 5 лютого.

Також було вирішено провести чергове засідання тристоронньої робочої групи в Москві. Дата буде узгоджена співголовами в робочому порядку.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.