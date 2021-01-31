Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон

У найближчу добу в більшості областей очікується зниження температури, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру, 1 лютого в більшості центральних, вночі в Харківській, Одеській та Миколаївській, а вдень у більшості північних областей країни очікується сильний мокрий сніг.

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях вдень синоптики прогнозують ожеледь і налипання мокрого снігу. У південних і східних областях пориви вітру досягнуть 15-20 м / с. На дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця (I рівень небезпеки).

Температура повітря вночі 1 лютого в західних і північних областях опуститься до -5 ... -13 градусів, а вдень складе 0 ... -5 градусів. На решті території країни вночі від 0 до -8 градусів, вдень - від -1 градуса на сході до +12 градусів на півдні.

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У Києві вдень очікується сильний сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі складе -5 ... + 7 градусів, удень - -2 ... -4 градуси.

2 лютого в Україні опади не очікуються, лише вночі в південно-східній частині - невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Найхолодніше буде в північних і північно-західних областях -9 ... -14 градусів морозу вночі, а вдень температура складе від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півдні і сході вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень - 2-7 градусів тепла. На заході вдень температура повітря складе 0 ... + 4, вночі - від 1 до 8 градусів морозу, а в Рівненській області - до 12 градусів морозу.

У Києві 2 лютого - без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Стовпчик термометра вночі опуститься до -10 ... -12 градусів, вдень - 4-6 градусів морозу.