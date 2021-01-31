Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень. ІНФОГРАФІКА

На акціях на підтримку політика Олексія Навального, які відбулися в різних містах Росії 31 січня, затримали 5083 людини.

Такі дані станом на 22:50 за київським часом наводить "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією "Медузы", це абсолютний рекорд із затримань за весь час спостережень "ОВС-Інфо" (організація створена в грудні 2011 року).

Найбільше затриманих у Москві - за останніми даними, їх +1624 людини. У Санкт-Петербурзі - 1149 особа, в Красноярську - 194 людини. Крім того, багато затриманих в Нижньому Новгороді (182), Твері (124), Воронежі (122) і Владивостоці (122).

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Зазначимо, що, серед інших, затримували дружину Олексія Навального Юлію. Її відпустили з відділу поліції в місті Щербинка в Новій Москві, передає "МБХ медиа". За даними видання, на неї склали протокол про порушення правил проведення мітингів (стаття 20.2 КоАП). Суд відбудеться 1 лютого в Щербинці. "Інтерфакс" уточнює, що протокол складений за частиною 6.1 статті 20.2 КоАП. Вона передбачає штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.