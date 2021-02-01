Папа Римський встановив день дідусів і бабусь

Папа Римський Франциск встановив день дідусів і бабусь. Свято буде відзначатися щорічно в четверту неділю липня.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Ватикану, приурочена дата до 26 липня, на яке в літургійному календарі Церкви латинського обряду доводиться пам'ять святих Йоакима і Анни - дідусі і бабусі Ісуса.

" Дідусі й бабусі часто є забутими, й ми забуваємо про це багатство, щоби зберегти коріння та передавати його. І тому я вирішив установити Всесвітній день дідусів, бабусь і похилих віком, що кожного року відзначатиметься в усій Церкві в четверту неділю липня, в близькості до літургійного спогадування святих Йоакима та Анни, дідуся й бабусі Ісуса. Важливо, щоб дідусі й бабусі зустрічалися з внуками, а внуки – з дідусями й бабусями, бо, як каже пророк Йоіл, дідусі й бабусі перед внуками мріятимуть, матимуть видіння, а молоді, черпаючи сили від дідусів і бабусь, прямуватимуть далі, пророкуватимуть", - упевнений понтифік.

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