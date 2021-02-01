Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal

Американські ЗМІ дізналися імена людей, які спонсорували мітинг прихильників колишнього президента США Дональда Трампа 6 січня у Вашингтоні. Частина учасників після цього пішла до Капітолію - будівлі Конгресу США - і увірвалася в нього.

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні The Wall Street Journal, один зі спонсорів мітингу - Алекс Джонс, відомий у США радіоведучий і прихильник теорій змов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Соцмережі заблокували сторінки Джонса за поширення дезінформації та антинаукових речей.

За даними WSJ, Джонс спершу планував надати 50 тисяч доларів організаторам заходу, щоб ті дали йому можливість виступити. Але на нього вийшла Джулі Дженкінс Фанчеллі — бізнесвумен, сім’я якої володіє мережею супермаркетів Publix, — і допомогла йому збільшити внесок до 300 тисяч доларів. Загальний бюджет організаторів мітингу становив 500 тисяч доларів.

Фанчеллі відома як одна з найбільших донорів Республіканської партії, від якої Трампа й обрали президентом. Протягом передвиборчої кампанії у 2020 році вона пожертвувала штабу республіканця майже один мільйон доларів.

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Зрештою, кошти, які сам Джонс планував передати організаторам мітингу на підтримку Трампа, пішли на інший захід, що відбувся днем раніше, 5 січня. А втім, 6 січня Джонс був присутній на мітингу; очевидці бачили його й біля Капітолія під час його штурму. Там він нібито закликав присутніх через гучномовець бути мирними і долучитися до іншого мітингу.

До цього мітингу, як з’ясувало The Wall Street Journal, причетна Керолін Рен — фінансистка, яка співпрацювала зі згаданою Фанчеллі. Крім того, Рен допомагала в організації й інших заходів 6 січня на підтримку Трампа.

Опоненти Трампа вважають, що його заклики на мітингу на свою підтримку 6 січня "іти на Капітолій" призвели до насильницьких подій у будівлі Конгресу США. Саме це стало підставою для оголошення Трампу імпічменту за статтею "підбурювання до повстання".

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть проникнути в саму будівлю. Унаслідок події загинули п'ятеро людей.

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