Керівництво СБУ на закритому засіданні двох комітетів ВР доповість "про резонансні події, пов'язані зі співробітниками Служби"

Станом на 1 лютого намічено спільне закрите засідання комітетів Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс на сайті ВР.

У проєкті порядку денного зазначено, що керівництво спецслужби надасть нардепам інформацію "про резонансні події, пов'язані зі співробітниками Служби", а також про перспективи розвитку СБУ.

Початися засідання має о 15:00.

Читайте також: Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте також: Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

30 січня слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника глави спецслужби Дмитра Нескоромного.

Також читайте: Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов