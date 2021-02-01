За перший місяць 2021 року на водоймах України загинули 50 осіб, - ДСНС
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Протягом першого місяця 2021 року на водних об'єктах загинули понад 50 жителів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Зазначається, що рятувальники щодня працюють над запобіганням надзвичайним ситуаціям, пов'язаним із загибеллю людей на водоймах. Вони проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під лід.
У ДСНС нагадують, що виходити на лід можна лише за стійкої морозної погоди. Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях. Не можна виходити на лід у місцях зі швидкою течією; на з'єднанні річок; там, де є вмерзлі в лід дошки, палиці тощо; під час сильного перепаду температури і потепління.