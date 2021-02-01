Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що за новообраного президента Джо Байдена Україна і США увійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.

"Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі.

Для нас це найважливіше, бо безпека в Європі - це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації.

У мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

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Водночас, відповідаючи на питання журналіста, що саме Україні потрібно від США, президент відповів: "Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хочемо бути рівноправним членом Альянсу, рівноправним членом НАТО ... Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. У такому випадку в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?".

Також Зеленський додав, що якби Україна була членом НАТО, то на сході України, на Донбасі не було б ескалації.

"Зараз захищаємо Європу. Ми вдячні Європі за її допомогу, за санкції. Ми вдячні Сполученим Штатам. Санкції важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", - додав глава держави.