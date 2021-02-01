За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа

Станом на понеділок, 1 лютого, виявлено ще 2030 випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1103 особи;

летальних випадків – 61;

одужало – 5131 особи;

здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 221 485 осіб;

одужало – 1 023 915 особи;

летальних випадків – 22 768;

проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях", - розповів Степанов.









