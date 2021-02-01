Новини • Боротьба з коронавірусом

Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"

15 444173
Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не є рівноправним членом ЄС або світу в плані термінів вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.

Говорячи про затримку з вакцинацією в Україні, Зеленський зазначив, що "є кілька емоцій щодо глобальної кампанії з вакцинації".

"Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу чи світу в плані термінів вакцинації… Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші. Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX уже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • jklpqrs
    У тебя скучна рожа, клоун. Тебе никто вакцины не даст.
  • abc123
    А шо там было по поводу порнозвезды?????
  • Сергей Ирза
    Здесь уместно вспомнить, как он гадил за это же на Петра Порошенко и на Украину, называя ее "шлюхой из немецких фильмов для взрослых!" Это же "зелёные" использовали на выборах, чтобы опорочить Порошенко, и им это удалось! Я думаю, им надо самоликвидироваться политически!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини