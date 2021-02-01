Негода на Одещині: знеструмленими залишаються 11 населених пунктів

Станом на ранок понеділка, 1 лютого, знеструмленими залишаються 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 1 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт. Під’їзд до місця робіт забезпечений. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що за інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 160 працівників та 887 од. техніки.

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Також наголошується, що всього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 тис. 230 од. автотранспортних засобів (з них 35 карет швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу понад 2 тис. 250 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 104 повалені дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття. Від ДСНС залучалося 1 тис. 513 рятувальників о/с та 491 од. техніки.