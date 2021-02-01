Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання
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Із 8 до 10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30". Президент України Володимир Зеленський закликав українців поставити запитання спікерам.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, викликів і запитань зараз дуже багато. Це і COVID-19, і вакцинація проти нього, і відновлення подорожей по світу. Так президент анонсував форум "Україна 30", на якому спікери відповідатимуть на запитання.
"А що вас хвилює в цій темі? Пишіть у коментарях - це точно допоможе форуму стати корисним", - звернувся він до українців.