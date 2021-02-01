В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов

Пропагандисти РФ розганяють хвилі фейків, які не мають нічого спільного з реальністю, просто для дискредитації держави.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В Україні немає заборони на Булгакова. В Україні немає заборони на російськомовний роман "Майстер і Маргарита" - продається у всіх магазинах відкрито, ось доставка по Києву за 1 день ШЕСТИ різних видань роману", - заявив журналіст.

Також читайте: Ввезення в Україну одного з російських видань "Майстра і Маргарити" заборонено в 2019-му, але книгу в іншому виданні можна вільно купити, - Красовицький

"Є необмежений продаж будь-яких російських книг в інтернеті в електронній версії, необмежене придбання шляхом замовлення поштою, і необмежене ввезення до 10 книг для особистого користування в одних руках - так, ще раз повторюю, можна ввозити будь-які книги з Росії, але не для продажу, а для особистого користування і на подарунок, це законно, і ніхто навіть не зробить зауваження. Є заборона на комерційні поставки на одне з друкованих видань "Майстра і Маргарити" одного з видавництв з Росії, з причини, цитую начальника управління Держкомтелерадіо Сергія Олійника:

"У передмові до книги Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" згадуються представники російського кіно, яких за публічну підтримку військової інтервенції в Україні внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці", - пояснив Бутусов

"Є невеликий список заборонених до комерційного ввезення друкованих видань - його можна подивитися на офіційній сторінці Державного комітету з телебачення і радіомовлення, де є Ексель-таблиця з повним списком забороненої літератури", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну 18 книг з РФ

"В Україні немає державної політики, якій би довіряло суспільство, і цим користуються для різних вкидань ті, хто споживає російську пропаганду. ... Читаймо першоджерела, бо пропагандисти РФ розганяють хвилі фейків, які не мають нічого спільного з реальністю, просто для дискредитації держави", - резюмував Бутусов.

Детальніше читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Про "заборону" на Булгакова".