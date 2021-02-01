Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію розмови з тодішнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Axios.

"Я багато читав, коли моє ім’я з’являлось на сторінках тих чи інших медіа. І я читав, що Трамп тиснув. По-перше, це було дуже образливо. Чому? Тому що я президент України. Можливо, ми менші, ніж Сполучені Штати, але ми незалежна Україна. Ми довели це Росії, коли втримали свою територію, і ми продовжуємо це доводити. Ось чому він не тиснув. Я б цього ніколи не сказав", - підкреслив президент України.

Водночас, за словами Зеленського, "неприємність одна була".

"До цього моменту я про це не говорив. Коли опублікували нашу розмову… Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив. Неважливо, про що ми говорили, але ця розмова - перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в жодному випадку ніхто з нас не мав права опубліковувати такі речі", - додав глава держави.

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Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про запровадження формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня 2019 року, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США. Пізніше Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом.

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