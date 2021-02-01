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Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб

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Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб
Збройні Сили України неухильно дотримуються принципів верховенства права і законності. Протягом двох останніх років євроатлантичні реформи в Збройних Силах України з намірів втілилися в життя і стали реальністю, яка багато кого не влаштовує. Адже НАТО - це не тільки сумісність на рівні збройних сил, а й відкритість і прозорість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, який подає офіційну позицію керівництва Збройних Сил України щодо безпідставних звинувачень на його адресу.

"Звинувачення у корупції та скандальні заяви на адресу керівництва Збройних Сил України є безпідставними та мають ознаки наклепу. У будь-якій цивілізованій європейській країні особа, якій стало відомо про злочин, звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Саме так має вчинити кожен свідомий громадянин", - підкреслюється в заяві Генштабу ЗСУ.

Крім цього зазначається, що втягування військовослужбовців в інформаційні провокації свідчить про замовний характер публікацій.

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"Водночас використання лідерів думок та медіа у численних інформаційних кампаніях з дискредитації вищого керівництва Збройних Сил України може призвести до підриву обороноздатності держави під час війни. Ми закликаємо об’єднувати зусилля навколо національних інтересів і безпеки України та зосередити їх на боротьбі з державою-агресором Російською Федерацією", - підкреслюють в Генштабі.

Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    на вас, паркетных генералах, клейма уже негде ставить!
  • 5 копійок
    ЗСУ дискредитує Вавка-наркоша. Чотирикратний бігун від призову.
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    У коррупционеров во власти всегда, как только возникает вопрос о их личной наживе, находится ответ о подрыве "государственных интересов и обороны"..
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