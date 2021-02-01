Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, який подає офіційну позицію керівництва Збройних Сил України щодо безпідставних звинувачень на його адресу.
"Звинувачення у корупції та скандальні заяви на адресу керівництва Збройних Сил України є безпідставними та мають ознаки наклепу. У будь-якій цивілізованій європейській країні особа, якій стало відомо про злочин, звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Саме так має вчинити кожен свідомий громадянин", - підкреслюється в заяві Генштабу ЗСУ.
Крім цього зазначається, що втягування військовослужбовців в інформаційні провокації свідчить про замовний характер публікацій.
"Водночас використання лідерів думок та медіа у численних інформаційних кампаніях з дискредитації вищого керівництва Збройних Сил України може призвести до підриву обороноздатності держави під час війни. Ми закликаємо об’єднувати зусилля навколо національних інтересів і безпеки України та зосередити їх на боротьбі з державою-агресором Російською Федерацією", - підкреслюють в Генштабі.