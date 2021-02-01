Україна направить COVAX додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко
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Україна надасть додатковий запит на отримання нової партії доз вакцини Pfizer проти коронавірусу. Відповідний запит буде направлено COVAX.
Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, COVAX з квітня очікує на збільшення об'ємів вакцин, Україна також зацікавлена у продовженні партнерства.
"До 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, який заплановано отримати у другому кварталі 2021 року", - повідомив Іващенко.
Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.