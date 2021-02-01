Україна направить COVAX додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко

Україна надасть додатковий запит на отримання нової партії доз вакцини Pfizer проти коронавірусу. Відповідний запит буде направлено COVAX.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, COVAX з квітня очікує на збільшення об'ємів вакцин, Україна також зацікавлена у продовженні партнерства.

"До 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, який заплановано отримати у другому кварталі 2021 року", - повідомив Іващенко.

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

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