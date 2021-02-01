Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Земан заявив в ефірі радіо Frekvence 1.
"Він видає себе за борця за демократію, але я читав, що він підтримував анексію Криму, брав участь у низці націоналістичних маршів і підтримував сталінські депортації з чеченцями, ну і що це за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст", - сказав президент Чехії.
"Нічого проти, але він не має прикидатися одним з тих політиків, які проти режиму Путіна. Він тільки проти Путіна, і це дуже велика різниця", - додав Земан.
Нагадаємо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? От я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз у Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде.