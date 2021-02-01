Кремінь про міністра культури Ткаченка: "Не випадковий, але нездатний"
5 30919
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що Олександр Ткаченко не здатний нічого зробити на посаді міністра культури та інформаційної політики.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кремінь заявив в ефірі "5 каналу", коментуючи роботу міністра Ткаченка.
"В одному з віршів мого батька є такі слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - зазначив мовний омбудсмен.
На уточнювальне запитання, чи є Ткаченко випадковою людиною на посаді, яка не здатна нічого зробити, омбудсмен відповів: "Я думаю, що не випадковий, але нездатний".