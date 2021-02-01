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Кремінь про міністра культури Ткаченка: "Не випадковий, але нездатний"

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Кремінь про міністра культури Ткаченка: "Не випадковий, але нездатний"
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що Олександр Ткаченко не здатний нічого зробити на посаді міністра культури та інформаційної політики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кремінь заявив в ефірі "5 каналу", коментуючи роботу міністра Ткаченка.

"В одному з віршів мого батька є такі слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - зазначив мовний омбудсмен.

На уточнювальне запитання, чи є Ткаченко випадковою людиною на посаді, яка не здатна нічого зробити, омбудсмен відповів: "Я думаю, що не випадковий, але нездатний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва

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Топ коментарі

  • Felix Trinidad
    еще и тварь которая наплевала на законы и построила дом в заповедном месте.
  • Tat Prut
    Назовите хоть одного министра, который СПОСОБЕН????? Это не правительство и президент, это сброд, который пытается казаться правительством и президентом...
  • Andriy Kalnyshevsky
    ткаченко работал на канале 25% акций которого принадлежит медведчуку а 75% Игорь Валеричу. Конечно он не случайный)
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