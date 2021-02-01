2 і 3 лютого відбудуться засідання Тристоронньої контактної групи. Оприлюднено порядок денний
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.
Згідно з оприлюдненою інформацією, 2 лютого відбудеться відеоконференція робочої групи з питань безпеки, а також гуманітарної, економічної і політичної підгруп.
3 лютого заплановано відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.
Крім цього, українська делегація в ТКГ публікує також порядок денний майбутніх засідань:
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.