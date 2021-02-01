Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства"

Володимир Зеленський заявив, що не згоден з твердженням, ніби Китай є головною геополітичною загрозою, а також запевнив, що за його президентства контрольний пакет "Мотор Січі" залишиться в України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, що вийшло на американському каналі HBO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи зауваження про те, що у США вважають Китай геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: "Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо".

"Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас китайський бізнес також представлений", - зазначив Президент.

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"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, певна країна ставляться до вас із повагою, поважаючи ваш народ та кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - резюмував український лідер.

Водночас, як зазначається, Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії "Мотор Січ": "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя… але за мого президентства - точно ні".

Як повідомлялося, у січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ"Мотор Січ". На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству. 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ. У листопаді стало відомо, що китайські інвестори "Мотор Січі" найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.