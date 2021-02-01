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Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства"

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Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства"
Володимир Зеленський заявив, що не згоден з твердженням, ніби Китай є головною геополітичною загрозою, а також запевнив, що за його президентства контрольний пакет "Мотор Січі" залишиться в України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, що вийшло на американському каналі HBO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи зауваження про те, що у США вважають Китай геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: "Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо".

"Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас китайський бізнес також представлений", - зазначив Президент.

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"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, певна країна ставляться до вас із повагою, поважаючи ваш народ та кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - резюмував український лідер.

Водночас, як зазначається, Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії "Мотор Січ": "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя… але за мого президентства - точно ні".

Як повідомлялося, у січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ"Мотор Січ". На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству. 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ. У листопаді стало відомо, що китайські інвестори "Мотор Січі" найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.

Топ коментарі

  • violator
    Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 2609
  • Шрек Баблокат
    и грозно так члеником по клавишам: "Тадам!"..
    и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
    и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
  • NonCFist
    ЗЕлений клоун набрався боргів на 638 МІЛЬЯРДІВ гривень - майже 23 млрд доларів

    638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
    Вам не почулося.
    638 000 000 000 грн.
    Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
    Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
    Афера десятиліття.
    В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
    До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
    В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
    І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
    Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
    В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
    З чим вас і поздоровляю.
    Д.Сміт
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