Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни

В Україні почали діяти знижені тарифи на газ і послугу з його розподілу від сьогодні, 1 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.uа.

"Відтепер максимальна вартість доставки одного кубометра - 1,79 гривні", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що таку ціну встановила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг для 13 облгазів.

"Цей тариф починає діяти вже від сьогодні і буде до завершення карантину або до кінця опалювального сезону", - пише видання.

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