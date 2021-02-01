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Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни

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Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни
В Україні почали діяти знижені тарифи на газ і послугу з його розподілу від сьогодні, 1 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.uа.

"Відтепер максимальна вартість доставки одного кубометра - 1,79 гривні", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що таку ціну встановила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг для 13 облгазів.

"Цей тариф починає діяти вже від сьогодні і буде до завершення карантину або до кінця опалювального сезону", - пише видання.

Читайте: НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    при Петре, когда газ на хабах стоил вдвое дороже, максимальная цена была 8.20.
    Теперь бубося снизила цену до 1.79+6,99 = 8.78! Тарифы на газ: в Украине начали действовать сниженные цены - Цензор.НЕТ 3697
  • Andriy Kalnyshevsky
    хто тебе рохкав шаромига?)
  • Andriy Kalnyshevsky
    При Юльці Нафтогаз був збитковий тому що різницю покривали з бюджету. з 2016-го Нафтогаз став одним з крупніших донорів бюджету.
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