Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду

Україна готова допомогти США в розслідуванні проти особистого адвоката колишнього президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.

"Ми готові допомагати. Наша позиція дуже правильна і продуктивна: ми готові допомагати Сполученим Штатам отримати правду. Тому що для нас це дуже і дуже важливо", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання журналіста, чи готова Україна співпрацювати або сприяти розслідуванню проти особистого адвоката Трампа Руді Джуліані щодо його зв'язків з російськими агентами в Україні.

Разом з тим, питання щодо можливої ​​допомоги ОП в розслідуванні діяльності в Україні Хантера Байдена, сина чинного президента США, Зеленський переадресував правоохоронцям.

"Кримінальні органи - прокуратура чи інші органи в будь-якій країні можуть співпрацювати. Я вважаю, що це нормально", - зазначив глава держави.

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