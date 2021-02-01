Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повертати Україні ядерний статус неправильно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

За словами Зеленського, в XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї - той пише Конституцію твоєї країни.

"Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все", - наголосив президент.

На запитання, чи не планує Україна спробувати повернути ядерний статус, Зеленський сказав: "Я вважаю, що сьогодні це неправильно робити. Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів. Все-таки цивілізація врешті-решт переможе. Як би ми не ставилися до демократії, як говорив Черчилль, кращого у світі поки що немає. З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми маємо йти за світовим законом, маємозалишатися людьми".

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