Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський

Санкції проти РФ - перший крок для врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони допомогли зупинити деескалацію, проте одного цього механізму мало.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

"Я вважаю, що багато санкцій спрацювало. Наприклад, проти "Північного потоку" дійсно спрацювало. А це все ж таки енергетична безпека для Європи, питання не тільки в Україні, але це спрацювало. При всій повазі до наших європейських друзів, але вирішальну роль, і це правда, тут зіграли Сполучені Штати Америки. Тому санкції – вони працюють", - уточнив президент.

"Друге. Ми не знаємо, чи було б без санкцій продовження ескалації війни. Ми з вами не знаємо. Ми не можемо вигадувати.

Але я хочу вам відверто сказати, що тоді, в момент початку війни, ми були без санкцій, без НАТО, мало готові, у нас була ще не модернізована армія, не модернізована технічно, ніякої допомоги тоді не було, коли почалася війна. Але ми змогли не пустити ворога далі. Тому казати, що Україна без НАТО нічого не зможе – це не є правдою", - додав Зеленський.

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При цьому він уточнив, що лише санкцій проти РФ не достатньо для того, щоб зупинити війну на Донбасі.

"Санкції – це якраз є момент замороження конфлікту, зупинки ескалації. Це непоганий перший крок. Але це перший крок. А ми вже не діти. Коли у нас народжується дитина, ми дивимось, чекаємо, який буде цей перший крок. Тобто цей перший крок уже зроблено. А далі ми хочемо бачити, щоб дитини почала бігати, жити, розвиватися. Тому я хочу, щоб мій народ і моя країна була об’єднана, щоб вона росла й розвивалася, я хочу, щоб ми всі "бігали", хочу повернути людей і території. І тут замало санкцій", - уточнив він.

При цьому Зеленський відмовився відповідати на питання щодо того, що необхідно для відновлення миру в Україні, пославшись на те, що в разі оприлюднення цієї стратегії, вона може не спрацювати.

"Я боюся, що не можу розповісти це телеглядачам, інакше воно потім не спрацює. Тому що всі будуть дивитися вашу програму, навіть він буде дивитися. Я в цьому впевнений", - додав глава держави.

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