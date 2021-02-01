Зеленський про закупівлю російської вакцини проти COVID-19: "Не можу ризикувати здоров'ям наших громадян"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія користується тим, що європейська вакцина в Україну приходить дуже пізно, тому і пропонує свою.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Коментуючи інформацію про те, що Росія запропонувала свою вакцину від коронавірусу, глава держави сказав: "Я не можу ризикувати здоров’ям наших громадян. Не хочу казати якісь неприємні слова, тому що так може бути, що через мої слова терміни постачання вакцин будуть ще довшими, тому я не буду ризикувати. Але це один приклад, коли світ нагадує нам, що Україна повинна, перш за все, розбудовувати себе сильною країною, у якої є все: своя зброя, своя армія, своя вакцина, свої гроші – все своє".

Водночас Зеленський сказав, що російська вакцина це - один з тих проявів серйозної інформаційної війни, яка ведеться.

"Питання не в тому, що там написано Made in Russia, питання в тому, що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини. Вони користуються тим, що європейська вакцина приходить до нас дуже пізно, і тому пропонують свою", - додав президент.

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