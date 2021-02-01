"Ганьба ОАСК", "Іроди в мантіях", - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису. ФОТОрепортаж

Під Окружним адміністративним судом міста Києва (ОАСК) відбулася акція протесту "Проєкт: правопис-2019 - бути!" проти рішення ОАСК від 28 січня 2021 року, яким було скасовано нову українську редакцію правопису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо відстояти це право - користуватися новою правописною системою", - зазначила викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" Марія Зарінова.

Інші учасники заходу наголосили, що "відстояти мову - означає відстояти ідентичність; ми відстояли її під Верховною Радою, тепер відстоюємо її тут".

Серед учасників заходу були також представники Руху опору капітуляції, студенти інших ВНЗ, зокрема з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка тощо.

Читайте: Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію























Учасники акції тримали у руках плакати із написами: "А можна скасувати иродів у мантіях?", "ОАСК / логіка 1:0", "Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019-го бути!", "Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта", "В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ", "Захистимо українську мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)", "Правопису – 2019 бути!", "Лінгвоцид".

Також протестувальники скандували "Новому правопису – бути".

Активісти під час акції читали вірші, зокрема українського поета Івана Малковича "Напучування", Катерини Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" та інші.

Як повідомлялося, 28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову Кабміну про новий український правопис.