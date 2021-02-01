Рада хоче заслухати Степанова про результати локдауну і програму вакцинації, - "слуга народу" Корнієнко

Рада хоче заслухати главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на годині запитань до уряду. Міністра хочуть заслухати з приводу результатів локдауну і вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході погоджувальної ради заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Треба послухати пана Степанова на годині запитань до уряду, щоб він нам відзвітував і про програму вакцинації в першу чергу, це головне питання має бути. І про те, які все-таки результати були у локдауну, тому що ми його (Степанова. - Ред .) не чули ще після локдауну. Чи були досягнуті ті цілі, які ми ставили, коли обмежували діяльність в першу чергу малого бізнесу, креативних індустрій тощо", - зазначив Корнієнко.

За словами заступника голови фракції, потрібно зрозуміти, який був результат введених карантинних обмежень.

Читайте також: Київ планує підписати договір про постачання COVID-вакцин через два-три тижні, - Кличко