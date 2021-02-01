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Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен

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Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен
Франція, а також інші країни G7 ("великої сімки") розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я маю відзначити своє розчарування. І це не лише моє розчарування, не розчарування Франції, це розчарування країн G7. Думаю, ви стежите за нашими твітами. Зрозуміло, що ми розчаровані ситуацією, особливо коли йдеться про конфлікт навколо Конституційного Суду. Також очевидно, що ми вважаємо постанову від 27 жовтня серйозною перешкодою для боротьби України з корупцією, оскільки деякі важливі аспекти законодавства опинилися під загрозою, були видалені, наприклад, положення про кримінальну відповідальність за неправдиве електронне декларування, і те, що визначає повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми занепокоєні і наразі не бачимо достатнього прогресу", - сказав де Понсен.

Посол Франції зазначив, що причинами неуспішної боротьби з корупцією в Україні є наявність зацікавлених кіл, брак правових інструментів для просування реформ та правової експертизи.

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"Думаю, цьому є багато причин. Ймовірно, є сильні зацікавлені кола, і відсторонити тих, хто поставив на карту, складно. Також, ймовірно, бракує правових інструментів для просування реформ і бракує правової експертизи. Наприклад, коли розробляються закони, вони недостатньо добре складені, щоб пройти через експертизу Конституційного Суду. Бракує технічних деталей, і ми готові надати юридичну підтримку. У будь-якому разі, висновок такий, що наразі ситуація незадовільна", - наголосив де Понсен.

На запитання про те, хто відповідальний за відсутність прогресу в реформах, посол зазначив, що це деякі гравці судової системи та деякі олігархи.

"Я не хочу вплутуватися в пошук винних. Але я сказав би, що деякі гравці судової системи та деякі олігархи є головними перешкодами на шляху реформ нині. Дуже складно реформувати країну, якщо у вас немає чистої судової системи. Я дійсно думаю, що президент Зеленський щиро переконаний у необхідності реформ і що він наполягає на цьому напрямі. Але є дуже великі перешкоди", - зазначив він.

Дипломат наголосив, що для виходу з цієї кризи Україні потрібна дуже сильна політична воля, дуже сильна підтримка Верховної Ради, підтримка міжнародної спільноти, зокрема G7 та ЄС.

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"Ми підтримуватимемо, наприклад, відбіркову комісію. Ми готові надати міжнародних експертів для участі в цих комісіях, для відбору компетентних й етично адекватних суддів, прокурорів. Ми готові надати технічну експертизу, про яку я згадував раніше, і надати цю підтримку. Якщо все це скласти разом - політичну волю згори, політичну підтримку ВР - усе може змінитися в правильному напрямі. Нам потрібен новий поштовх для підкріплення зусиль, це ясно", - розповів де Понсен.

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Что ты несешь, совок? Не тебе кукарекать, за что стоял Майдан.
  • виталий пшеничко
    А чем тебе в такое время ,во время войны ,армия мова вера помешала ,ты невышывата? Или ты думаешь где то во время войны росла экономика,хотя при порохе росла не на 40 проц как говорил твой зелебоба но на 3-5 каждый год. Ах да вам же малоросам надо "шобы колбаса по 2,20 и доллар по 8 и все сразу".
  • Маркиз
    "Велике крадівництво" ЗЕленої банди

    Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
    За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
    За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
    Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
    Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?

    Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 8947

    Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
    За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
    Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
    Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
    Ира Прокопова
    _______________________
    Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
    Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
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