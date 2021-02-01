Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен

Франція, а також інші країни G7 ("великої сімки") розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я маю відзначити своє розчарування. І це не лише моє розчарування, не розчарування Франції, це розчарування країн G7. Думаю, ви стежите за нашими твітами. Зрозуміло, що ми розчаровані ситуацією, особливо коли йдеться про конфлікт навколо Конституційного Суду. Також очевидно, що ми вважаємо постанову від 27 жовтня серйозною перешкодою для боротьби України з корупцією, оскільки деякі важливі аспекти законодавства опинилися під загрозою, були видалені, наприклад, положення про кримінальну відповідальність за неправдиве електронне декларування, і те, що визначає повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми занепокоєні і наразі не бачимо достатнього прогресу", - сказав де Понсен.

Посол Франції зазначив, що причинами неуспішної боротьби з корупцією в Україні є наявність зацікавлених кіл, брак правових інструментів для просування реформ та правової експертизи.

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"Думаю, цьому є багато причин. Ймовірно, є сильні зацікавлені кола, і відсторонити тих, хто поставив на карту, складно. Також, ймовірно, бракує правових інструментів для просування реформ і бракує правової експертизи. Наприклад, коли розробляються закони, вони недостатньо добре складені, щоб пройти через експертизу Конституційного Суду. Бракує технічних деталей, і ми готові надати юридичну підтримку. У будь-якому разі, висновок такий, що наразі ситуація незадовільна", - наголосив де Понсен.

На запитання про те, хто відповідальний за відсутність прогресу в реформах, посол зазначив, що це деякі гравці судової системи та деякі олігархи.

"Я не хочу вплутуватися в пошук винних. Але я сказав би, що деякі гравці судової системи та деякі олігархи є головними перешкодами на шляху реформ нині. Дуже складно реформувати країну, якщо у вас немає чистої судової системи. Я дійсно думаю, що президент Зеленський щиро переконаний у необхідності реформ і що він наполягає на цьому напрямі. Але є дуже великі перешкоди", - зазначив він.

Дипломат наголосив, що для виходу з цієї кризи Україні потрібна дуже сильна політична воля, дуже сильна підтримка Верховної Ради, підтримка міжнародної спільноти, зокрема G7 та ЄС.

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"Ми підтримуватимемо, наприклад, відбіркову комісію. Ми готові надати міжнародних експертів для участі в цих комісіях, для відбору компетентних й етично адекватних суддів, прокурорів. Ми готові надати технічну експертизу, про яку я згадував раніше, і надати цю підтримку. Якщо все це скласти разом - політичну волю згори, політичну підтримку ВР - усе може змінитися в правильному напрямі. Нам потрібен новий поштовх для підкріплення зусиль, це ясно", - розповів де Понсен.