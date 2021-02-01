Наприкінці 2021 року розпочнуться поставки в Україну патрульних катерів із Франції: вони привнесуть новий елемент безпеки, - посол де Понсен

Поставки в Україну патрульних катерів, виготовлених французькою компанією OCEA, розпочнуться наприкінці 2021 року, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Будівництво розпочалося у Франції та в Миколаєві в Україні в грудні 2020 року. Постачання почнуться наприкінці 2021 року. Це проєкт вартістю 136 млн євро, який отримує фінансову підтримку від французького уряду за рахунок кредиту казначейства Франції (40 млн євро) і Bpi France (76 млн євро)", - сказав посол в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Нібулон" - дуже сильний партнер, це молода компанія, але з дуже хорошим досвідом.

"Я був у Миколаєві з міністром Аваковим для запуску цього проєкту 22 липня минулого року. Цей проєкт дуже своєчасний. Я впевнений, що він теж буде успішним. Є 20 патрульних катерів завдовжки 32 метри. Вони привнесуть новий елемент безпеки в Україну, тому що підходять для патрулювання і на річках, і на морі. Можливо, ви знаєте, що конструкцію зроблено з алюмінію, і це дуже важливий елемент для технологій, тому що він легший. Щодо вертольотів, то тут все за останнім словом техніки", - пояснив дипломат.

Крім того, він зазначив, що в межах контракту з Airbus Helicopters SAS у 2021 році планується постачання 27 вертольотів.

"Наразі контракт реалізується повним ходом, і цього року в Україну прибувають 27 нових вертольотів, що є великим викликом. Тому що ви можете привезти 27 вертольотів, але вам потрібне обслуговування, місце для зберігання вертольотів, навчання пілотів тощо. Привезти вертольоти в Україну нескладно, а от обслуговувати їх, навчати пілотів набагато важче. Це дуже складне питання. А для України це зміна культури, тому що колишня культура в цьому секторі прийшла з Радянського Союзу. Тепер він іде на захід, з новими стандартами і новою мовою, тому що він переходить з російською на англійську. Але, звісно, ці вертольоти сучасніші й ефективніші. З ними Україна вступає у XXI століття", - зазначив він.

Де Понсен додав, що вертольоти матимуть велике значення, наприклад, у боротьбі з лісовими пожежами.

"З новими вертольотами пожежники будуть набагато ефективніші й виступатимуть за цивільну безпеку, наприклад, коли стаються дорожньо-транспортні пригоди, щоб доставити людей до лікарень. Якщо у вас хороші вертольоти, які працюють удень і вночі, це має велике значення для України й може врятувати життя", - пояснив він.

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За словами посла, контракт на закупівлю вантажних локомотивів між "Укрзалізницею" і французькою компанією Alstom поки що недопрацьований, проте якщо президент Макрон приїде в Україну, ця угода буде в програмі його візиту.

"Цей проєкт передбачає поставку французькою компанією Alstom від 50 до 80 багатосистемних електровозів Української залізниці, "Укрзалізниці". Ці локомотиви планується використовувати для роботи на основних вантажних маршрутах Української залізниці по країні", - зазначив дипломат

Де Понсен додав, що цей контракт свідчить про високий елемент співробітництва.

"Якщо він буде завершений, це буде реальне і дуже міцне партнерство між Францією і Україною в цій ключовій галузі залізничних перевезень. Угода буде підтримана дуже важливою і цікавою позикою від французького казначейства відповідно до правил Організації економічного співробітництва і розвитку. Так що фінансовий аспект дуже важливий. Це також сигнал про те, що Україна є важливою для Франції, тому що ми не надаємо такі фінансові інструменти для всіх країн, бо це дорого для французького казначейства. Ми надали цей спеціальний кредит, бо це - Україна, і ваша країна є важливим партнером для Франції", - розповів він.