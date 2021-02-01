У Зеленського на підписі указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський, можливо, цього тижня передасть до Верховної Ради указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, який парламент має затвердити своєю постановою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на погоджувальній раді заявив віцеспікер Руслан Стефанчук.

"У президента на підписі перебуває указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа - це рішення Ради національної безпеки і оборони, і тому в разі підписання президентом цього указу треба буде забезпечити вимоги закону про внесення його на розгляд Верховної Ради протягом 48 годин", - зазначив Стефанчук.

Відповідно до закону "Про санкції", рішення про застосування, скасування та внесення змін санкцій щодо іноземної держави ухвалюється Радою національної безпеки і оборони, вводиться в дію указом президента і затверджується протягом 48 годин з дня підписання указу постановою Верховної Ради. Відповідне рішення набуває чинності з моменту ухвалення постанови і є обов'язковим до виконання.

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Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.

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