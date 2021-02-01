Новини

Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук

1 18638
Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук
Цього або наступного тижня буде презентовано законопроєкт про місцеві референдуми.

Про це сьогодні в ході засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня або, якщо не буде такої можливості, то наступного, ми зберемо чергове засідання робочої групи народовладдя, де буде презентовано перший проєкт закону про місцеві референдуми", - заявив Стефанчук.

Також читайте: Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!! ))))
  • Sergii Ustim
    Проверь кальсоны и глубже копай, рептилоиды!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    З полегшенням !!!)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини