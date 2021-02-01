Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський

У межах "нормандського формату" сторони не обговорювали питання окупації Криму, мотивуючи це тим, що окупований півострів не є метою переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Axio заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я також казав відверто нашим європейським партнерам: якщо це не буде працювати і якщо не будуть всі проти, я не бачу великої проблеми, щоб робити паралельно з Нормандським форматом ще один формат, де обов’язково повинні бути США і Росія", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в межах "нормандського формату" деякі питання не обговорюються, зокрема окупація Криму.

"Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою (перелік цілей, використовується в межах урядових обговорень. - Ред.)", - додав президент.

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