Новини • Нормандські переговори

Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський

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Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський
У межах "нормандського формату" сторони не обговорювали питання окупації Криму, мотивуючи це тим, що окупований півострів не є метою переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Axio заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я також казав відверто нашим європейським партнерам: якщо це не буде працювати і якщо не будуть всі проти, я не бачу великої проблеми, щоб робити паралельно з Нормандським форматом ще один формат, де обов’язково повинні бути США і Росія", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в межах "нормандського формату" деякі питання не обговорюються, зокрема окупація Криму.

"Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою (перелік цілей, використовується в межах урядових обговорень. - Ред.)", - додав президент.

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Что-то у клоуна сегодня словестній понос. Наркота кончилась?
  • Ан Мур
    США завжди підтримає будь-який формат, який сприятиме деокупації українських земель. Але касапи - бойкотуватимуть будьякий такий формат.
    Бубочка, ти ще цього не вивчив?

    Насправді: потрібно відновлювати антипутінську, антикасапську міжнародну коаліцію, до якої входили би США, Великобританія, Німеччина, Франція, НАТО+Євросоюз і всі інші країни, які до них входять. Ту коаліцію відновити, яку було збудував Порошенко; а ти, бубочка, її зруйнував.
  • 18c49ed2
    Вот, что приход Байдена животворящий делает. Захочешь остаться на плаву и не так раскорячишься.
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