МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю ТСН.
За його словами, 10 лютого в Україні буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактики.
"Паралельно з цим буде запущено сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинується і записуються такі-то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.
Він також додав, що буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.