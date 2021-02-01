Програма медичних гарантій на 2021 рік передбачатиме 35 пакетів медпослуг, - Нацслужба здоров'я

Програма медичних гарантій, яка почне діяти з 1 квітня 2021 року, передбачає 35 пакетів медпослуг, з них два нові і п'ять виділених з існуючих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Національна служба здоров'я (НСЗУ) у Facebook.

Так, з квітня НСЗУ пропонує впровадити пакет послуг для лікування туберкульозу на первинному ринку, а з липня - мобільні психіатричні команди, які зможуть надавати допомогу пацієнтові на дому. Окремими пакетами будуть ведення вагітності в амбулаторних умовах і стоматологічна допомога дорослим та дітям.

"Серед нових пакетів також лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями; готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії. А з 1 липня НСЗУ за окремим пакетом буде закуповувати послуги лікування методом перитонеального діалізу", - повідомили в НСЗУ.

Крім цього, ПМГ 2021 року залишає пріоритетні напрямки. Тобто до медзакладів, які надають пріоритетні послуги, НСЗУ висуває підвищені вимоги і оплачує їх за більш високим тарифом. Зокрема, пролікований випадок за надання допомоги новонародженим вагою до 1500 г досягне 135 тис. грн, а тариф на пологи зросте з 8 до 10 тис. грн.

Тариф для лікування гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда залежатиме від наданої допомоги. Для лікування інсульту в разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань він становитиме 99 тис. грн, вартість лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії становитиме 42 тис. грн. Для лікування інфаркту в разі проведення стентування тариф становитиме 32 тис. грн, при цьому стенти будуть і надалі закуповуватися централізовано.

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Крім того, у 2021 році планується впровадити такий тип тарифу, як ставка за результатами виконання договору для постачальників первинної та екстреної медичної допомоги.

"Заклади первинки зможуть отримати доплату за досягнення необхідного рівня вакцинації згідно з Національним календарем щеплень, зокрема вакцинації від кору. Центри екстреної медичної допомоги - за дотримання правильних маршрутів пацієнтів з підозрою на інфаркт та інсульт", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в межах ПМГ у 2021 році буде розширено перелік лікзасобів для реімбурсації. Найближчим часом почнеться реімбурсація лікзасобів з первинної і вторинної профілактики інфарктів та інсультів. З липня НСЗУ почне відшкодовувати вартість інсулінів, а з жовтня - ліків для лікування розладів психіки та поведінки, зокрема епілепсії. Рецепт на ці препарати буде електронним.

НСЗУ очікує найближчим часом винесення МОЗ на розгляд уряду Порядку реалізації програми медгарантій, для початку укладення договорів з постачальниками медпослуг.





