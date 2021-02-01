Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що ніхто не знає на 100 відсотків, як зупинити російську агресію. Однак об'єднання з Євросоюзом і НАТО - є кроками до цього.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

Президент зазначив, що такі ситуації, як в Україні, відбуваються і в інших країнах.

"Ми маємо з вами приклад в Грузії, в Азербайджані, Нагірному Карабасі ... І в Україні, в Молдові. Кейси - вони всі різні, але десь дуже схожі. Тому сказати стовідсотково, що хтось знає, як це зробити - ні, на 100% - ні. Але є певні кроки", - заявив Зеленський.

Він додав, що не просто так говорить про союз з ЄС і НАТО.

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"Питання ж не в юридичному оформленні: ти в одному союзі або в іншому, ти в НАТО або ти не в НАТО. Ні. Це об'єднання людей, які починають усім світом тиснути на ту людину чи політику тих людей, які не поважають світової закон, світовий порядок, міжнародні кордони", - вважає Зеленський.