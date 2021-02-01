Поліція затримала "мінера" вокзалу в Києві
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Поліція перевірила повідомлення про "замінування" київського залізничного вокзалу і не виявила вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці затримали псевдомінера.
Про це повідомляє пресслужба столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в поліцію надійшов дзвінок від чоловіка, який заявив про нібито закладену вибухівку на вокзалі.
"Поліцейські провели ретельну перевірку будівлі та прилеглої території і ніяких підозрілих предметів або речовин не виявили. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області", - повідомили в поліції.