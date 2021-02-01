У системі "Укравтодору" функціонує "картель", що керує найбільшими закупівлями, - ЗМІ

"Укравтодор" укрупнював тендери, штучно збільшуючи поріг досвіду виконання будівельних робіт. Так з найбільших тендерів були відсічені фактично всі ті, хто не належав до фаворитів "Укравтодору" останніми роками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Наші гроші".

Журналісти зазначають, що "тенденції в тендерах, що фінансуються з коштів "ковідного" фонду, аналогічні загальним подіям у системі "Укравтодору" - картель керує найбільшими закупівлями".

"За результатами 2020 року шість фірм з Національної асоціації дорожників України (НАДУ) разом з фірмою з оточення Ігоря Коломойського отримали 75% підрядів "Укравтодору" вартістю 73 млрд грн на середній/капітальний ремонт, реконструкцію і будівництво доріг державного значення (без спеціалізованого ремонту мостів та експлуатаційного утримання доріг, оскільки для цих видів робіт є спеціалізовані компанії, що рідко беруть участь у боротьбі за класичні ремонтні підряди). Решта 25% була розподілена між 38 компаніями", - йдеться в повідомленні.

У 2020 році у державному бюджеті на видатки "Укравтодору" планувалося 70 млрд грн. Однак з цієї суми безпосередньо на ремонт доріг державного значення у Дорожньому фонді було передбачено лише 38 млрд грн. Решта коштів призначалася на ремонт місцевих і комунальних доріг, погашення боргів попередніх років тощо. Однак "Укравтодору" вдалося вийти на рекордний показник – 10% державного бюджету було спрямовано на дорожню галузь.

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Зрештою "ковідне" фінансування у розмірі 26 млрд грн становить третину державних видатків саме на ремонтні роботи по дорогам у віданні "Укравтодору" (без урахування оплати боргів за попередні періоди, місцевих доріг, тощо). "Ковідні" гроші було виділено на ремонт 330 дорожніх об’єктів без особливих перекосів у бік того чи іншого суб’єкта господарювання, а фактично залежно від розмірів отриманих ними підрядів. Тобто чим більше натендерив – більше і отримав ковідного фінансування.

Журналісти зазначають, що "Укравтодор" почав укрупнювати тендери, штучно збільшуючи поріг досвіду виконання аналогічних робіт. Так з найбільших тендерів були відсічені фактично всі ті, хто не належав до фаворитів "Укравтодору" останніми роками".

Крім того, "Укравтодор" скасовував тендери, в яких небажані учасники перемагали або могли перемогти. Приводом для скасування могли стати навіть помилки в тендерній документації, зроблені самим замовником, які він "виявив", коли стало зрозуміло, що на торгах можлива конкуренція.

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"Основною заточкою зараз стає саме укрупнення ремонтних ділянок до такого розміру, щоб очікувана вартість тендерів стала завеликою для більшості учасників ринку через їхню фінансову неспроможність", - йдеться в повідомленні.

А переплата на тендерах "Укравтодору" становить від 10 до 40%. При цьому чим більший розмір тендера, тим більшою є переплата за мінімізацію конкуренції на торгах. ... Взагалі "Укравтодор" публікував кошториси лише у чверті випадків (у 14 тендерах із 50). Тобто, по суті, у 75% найбільших "ковідних" тендерів приховали ціни на будівельні матеріали. Хоча саме будівельні матеріали складають 85% у вартості ремонту доріг. Зарплати, податки, прибуток, оплата роботи спецтехніки – це лише 15% від загальної вартості ремонтних тендерів.

У тендерах "Укравтодору" в абсолютній більшості випадків зафіксовані ціни, що значно перевищують дані навіть "недосконалого" моніторингу самого "Укравтодору".

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