Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький
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Китайська компанія Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї вакцини від COVID. Для закупівлі їхнього препарату ефективність має бути не менше 70%.
Про це заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками - від AstraZeneca і Sinovaс.
"Але вони (Sinovaс. - Ред.) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю", - додав Радуцький.